У Каліфорнії запровадили надзвичайний режим через землетрус

В окрузі Керн на півдні американського штату Каліфорнія через землетрус магнітудою 6,4 запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє The Mercury News.

«Губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан для округу Керн», - йдеться у повідомленні.

Після землетрусу в окрузі було зареєстровано кілька випадків незначних травм у жителів, яких вони зазнали внаслідок падіння полиць у магазинах і будинках та через розбите скло.

Телеканал CNN зазначає, що через землетрус було евакуйовано лікарню у місті Ріджкрест.

Фото: CNN

За словами мера Пеггі Бріден, землетрус пошкодив газопровід, що призвело до п’яти пожеж у місті.

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За інформацією CNN, американська влада повідомляє про щонайменше 159 афтершоків магнітудою 2,5.

Як повідомлялося, у четвер, 4 липня, у штаті Каліфорнія, США стався землетрус у 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Він став найпотужнішим за багато років у цьому регіоні.

Епіцентр землетрусу був розташований у ненаселеній місцевості за 20 миль від Індіан Веллс, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько першої дня. Повідомлень про можливі жертви не надходило.