Трамп відповів Байдену, що не вважає себе загрозою для НАТО

Трамп відповів Байдену, що не вважає себе загрозою для НАТО

Укрінформ
Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що його політика відносно НАТО не є загрозою для Альянсу, в чому звинуватив його колишній віце-президент і нині один із фаворитів президентської кампанії у Демократичній партії Джо Байден.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ні-ні. Скажіть Байдену, що НАТО наживалося на ньому й президентові Обамі. Ми платили майже за всіх у НАТО. Ми захищаємо країни, які мають захищати себе самі за нашої підтримки. Вони повинні сплачувати внески", - наголосив Трамп.

Він заявив, що в перший рік свого президентства добився перерахування в бюджет Північноатлантичного альянсу з боку інших країн $100 млрд. У цьому зв'язку він підкреслив, що з Альянсом зараз "все гаразд".

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Як повідомлялося, нинішній президент США Дональд Трамп одразу після приходу в Білий дім заявив, що інші країни НАТО поводяться "несправедливо" по відношенню до США. Він нагадав, що, згідно з домовленостями, кожна країна-член Північноатлантичного альянсу повинна сплачувати не менше 3% від власного ВВП на потреби колективної оборони та виступив з вимогою до союзників виконати цю норму.

фото: Officail White House photo

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