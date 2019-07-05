Трамп відповів Байдену, що не вважає себе загрозою для НАТО

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що його політика відносно НАТО не є загрозою для Альянсу, в чому звинуватив його колишній віце-президент і нині один із фаворитів президентської кампанії у Демократичній партії Джо Байден.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ні-ні. Скажіть Байдену, що НАТО наживалося на ньому й президентові Обамі. Ми платили майже за всіх у НАТО. Ми захищаємо країни, які мають захищати себе самі за нашої підтримки. Вони повинні сплачувати внески", - наголосив Трамп.

Він заявив, що в перший рік свого президентства добився перерахування в бюджет Північноатлантичного альянсу з боку інших країн $100 млрд. У цьому зв'язку він підкреслив, що з Альянсом зараз "все гаразд".

Як повідомлялося, нинішній президент США Дональд Трамп одразу після приходу в Білий дім заявив, що інші країни НАТО поводяться "несправедливо" по відношенню до США. Він нагадав, що, згідно з домовленостями, кожна країна-член Північноатлантичного альянсу повинна сплачувати не менше 3% від власного ВВП на потреби колективної оборони та виступив з вимогою до союзників виконати цю норму.

фото: Officail White House photo