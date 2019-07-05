У Грузії госпіталізували учасницю голодного протесту проти глави МВС

«Одна з голодуючих на акції у селищі Шекветилі, біля резиденції лідера правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі, була сьогодні вранці госпіталізована через погіршення стану здоров'я. Хатуну Берідзе доставили на швидкої допомоги в лікарню міста Поті», - йдеться в повідомленні.

Бригада швидкої допомоги надала Берідзе першу медичну допомогу на місці. У лікарні лікарі зафіксували гіпоглікемію, низький тиск і нудоту. В даний час стан Берідзе стабільний.

Слід зазначити, що вже 11 днів у резиденції Іванішвілі в селищі Шекветили (43 км від Батумі) група молодих людей проводить акцію протесту в наметах з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія. Водночас акція проти глави МВС Грузії відбулася в п'ятницю і в центрі Тбілісі. Організатором виступила найбільша в країні опозиційна партія «Єдиний національний рух».

Як відомо, через скандал з російськими депутатами, які з'явилися в грузинському парламенті в ніч на 21 червня, в Тбілісі пройшли масові народні протести демонстранти спробували взяти штурмом будівлю парламенту, але їх розігнала поліція. У ході сутичок постраждало 240 людей.

Фото: www.newsgeorgia.ge