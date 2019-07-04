У Грузії спробу штурму парламенту перекваліфікували на "спробу перевороту"

Генпрокуратура Грузії заявляє, що 20-21 червня у будівлі парламенту у Тбілісі певні особи "намагалися влаштувати державний переворот з метою захоплення влади".

Про це йдеться в заяві грузинського відомства з посиланням на дані розслідування, яке ще продовжується, повідомляє Грузія Online.

"На першому етапі здійснення цієї спроби передбачалося взяття штурмом будівлі парламенту, за яким повинні були послідувати подальші дії по захопленню влади. Ця спроба була нейтралізована зусиллями правоохоронних органів", - йдеться в заяві прокуратури.

У Генпрокуратурі Грузії додали, що слідство буде продовжено по ст. 225 (організація масових заворушень) і ст. 315 (змова або заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу країни) КК Грузії.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії це обурило, оскільки перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

В ніч з 20 на 21 червня протести переросли в зіткнення протестуючих з поліцією.

Постраждали близько 150 демонстрантів, близько 300 було затримано в адміністративному порядку.

21 червня у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

Фото: AA