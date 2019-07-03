Євросоюз закликає Росію скасувати обмежувальні заходи проти Грузії

Європейський Союз закликав Росію скасувати заходи з обмеження свободи руху між РФ та Грузією, а також у пунктах пропуску на адміністративній межі з Абхазією.

Відповідна заява речника ЄС розміщена на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«Останній розвиток у відносинах між Російською Федерацією та Грузією містить ризик негативного впливу на громадян обох країн. Ми вважаємо рішення Росії заборонити польоти до Грузії з 8 липня невиправданим та непропорційним заходом», - йдеться у заяві.

Як наголошується, введені додаткові обмеження у пунктах перетину адмінмежі з Абхазією серйозно перешкоджають свободі переміщення людей та спричиняють додаткові ускладнення для населення. Такі обмеження необхідно скасувати, щоб уникнути погіршення гуманітарної ситуації.

У цьому зв'язку Євросоюз закликає Росію використати черговий раунд міжнародних консультацій у Женеві, який розпочався сьогодні, щоб зменшити напругу.

«Зобов’язання Європейського Союзу щодо мирного врегулювання конфлікту в Грузії залишається таким самим міцним, як завжди. Європейський Союз знову висловлює тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів», - наголосив речник Євросоюзу.