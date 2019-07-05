Ввечері у четвер, 4 липня, у Нью-Йорку запустили традиційний салют Macy’s на відзначення 243 річниці незалежності США.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У небо над Бруклінським мостом здійнялися загалом більше 70 тисяч ракет салюту, які утворили над нічним містом кулі, іскри, квітки та зірки патріотичних червоних, білих та синіх кольорів.

У Нью-Йорку День незалежності США відсвяткували грандіозним салютом

За 25-хвилинним дійством зібралися спостерігати мільйони глядачів вздовж набережних річки Іст рівер і мільйони телеглядачів.

Салют Macy’s у Нью-Йорку є наймасштабнішим піротехнічним святкуванням Дня незалежності у Сполучених Штатах Америки. Традиція була створена 1976 року.

Macy’s - одна з найстаріших та найбільших мереж американських магазинів, заснована 1858 року.