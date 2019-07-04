Парад у Вашингтоні: Трамп анонсував багато літаків, салют та "борт №1"

Президент США Дональд Трамп очікує високу присутність на святкуванні Дня незалежності у Вашингтоні, де він планує виступити з промовою.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Люди прибувають звідусіль, щоб приєднатися сьогодні вдень і ввечері до події, яка стане однією з найбільших святкувань в історії нашої країни "Салют Америці", - написав Трамп, зазначивши, що програма святкувань розрахована на цілий день.

Він додав, що в четвер, 4 липня, запланований проліт "найбільш сучасних" літаків.

"Можливо, навіть "борт номер один" (президентський літак – ред.) здійснить проліт на низькій висоті над натовпом", - зазначив Трамп.

Він також анонсував свій спіч та традиційний салют на честь Дня незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Білий дім підтвердив широке святкування 4 липня Дня незалежності США в американській столиці. При цьому заплановані парад оркестрів, барабанщиків, демонстрація військової техніки (в т.ч. танків), проліт літаків, звернення президента до американського народу й традиційний святковий салют.

Читайте також: Трамп відповів на закиди про марнотратство на військовий парад у Вашингтоні

Тим часом, як зазначають американські оглядачі, промова Трампа порушить багаторічну традицію святкувань Дня незалежності. До цього існувало негласне правило, що президенти США не повинні асоціювати себе з минулими перемогами країни й утримуються від публічних виступів під час грандіозних святкувань і парадів.

Опоненти Трампа вже встигли розкритикувати його ініціативу, назвавши її "політичною акцією, що більше стосується пропаганди культу особи Трампа, ніж духу американської незалежності й свободи".

Мер Вашингтона Мюріел Е. Баузер взагалі порівняла задум президента щодо параду й демонстрації військового потенціалу зі спробою перейняти приклад диктаторів у інших країнах, аби продемонструвати силу. Вона також зазначила, що це не відповідає цінностям американців.