Молдова зацікавлена в поглибленні співпраці з НАТО
Про це поінформували в прес-службі уряду Молдови за підсумками зустрічі в Брюсселі прем'єр-міністра Майї Санду з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Республіка Молдова високо цінує конструктивний і корисний діалог і співробітництво з НАТО. Ми сподіваємося на подальшу підтримку з боку Альянсу демократичних реформ у Молдові, а також процесу модернізації оборонної сфери нашої держави», - зазначила Санду.
Молдавський прем'єр і Генсек НАТО обговорили і продовження взаємодії в рамках Фонду підтримки Програми Партнерство заради миру і Програми «Наука заради миру і безпеки», зокрема в таких сферах, як знищення пестицидів, боротьба з кіберзлочинністю та інформаційна безпека.