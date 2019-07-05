Молдова зацікавлена в поглибленні співпраці з НАТО

Молдова високо цінує конструктивний і корисний діалог із Північноатлантичним альянсом НАТО і зацікавлена в підтриманні з боку альянсу процесу демократичних реформ і модернізації оборонної сфери країни.

Про це поінформували в прес-службі уряду Молдови за підсумками зустрічі в Брюсселі прем'єр-міністра Майї Санду з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Республіка Молдова високо цінує конструктивний і корисний діалог і співробітництво з НАТО. Ми сподіваємося на подальшу підтримку з боку Альянсу демократичних реформ у Молдові, а також процесу модернізації оборонної сфери нашої держави», - зазначила Санду.

Молдавський прем'єр і Генсек НАТО обговорили і продовження взаємодії в рамках Фонду підтримки Програми Партнерство заради миру і Програми «Наука заради миру і безпеки», зокрема в таких сферах, як знищення пестицидів, боротьба з кіберзлочинністю та інформаційна безпека.