У ЗМІ показали фото носія "Лошарика" після аварії

"Росія. Сєвєроморськ. Рятувальний буксир Північного флоту (на другому плані) і АПЧ спецпризначення проекту 09787 "Підмосков'є", носій атомної глибоководної станції (АГС) проекту 10831 (на першому плані) на одній із баз Північного флоту", - йдеться у підписі до фото.

Спочатку у підписі була помилка, було вказано колишнього носія "Лошарика" - підводний човен "Оренбург". Знімки датовано 3 липня.

Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння, при пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.

Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня близько 20:30 на спусковому апараті глибоководного атомного підводного човна АС-12, відомого як "Лошарик". Повідомлялося, що на АС-12 є люди, які вижили, їх доставили до військово-морського клінічного госпіталю Міноборони РФ в Сєвероморську. Туди ж доставлено тіла 14 загиблих моряків-підводників. Сам глибоководний апарат зараз знаходиться на військово-морській базі Сєвєроморськ.

У середу Міноборони РФ опублікувало повний список 14 загиблих, з них - 7 капітанів першого рангу, у тому числі два Героя Росії.