У Берліні горить найбільший в’єтнамський ринок
Фото, відео
Укрінформ
У німецькій столиці сталася пожежа на в'єтнамському ринку Don Xuang Center.
Про це повідомляє Garda World.
“За наявними даними, пожежа виникла на в'єтнамському ринку в Берліні 4 липня; (рекомендується — ред.) уникати цього району”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, пожежа сталася на ринку Dong Dong Center, розташованому в районі Ліхтенберга в Берліні опівдні за місцевим часом.
Очевидці публікують у соцмережах відео, на яких видно великий стовп диму, що здіймається у небо над ринком.
Fire in #dongxuancenter #Berlin. May everyone be safe! pic.twitter.com/88uRYKCzis— Fahad Malik (@malikfaadi) 4 июля 2019 г.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Інформації про постраждалих поки що немає.
Фото: www.morgenpost.de