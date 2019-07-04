У Берліні горить найбільший в’єтнамський ринок

“За наявними даними, пожежа виникла на в'єтнамському ринку в Берліні 4 липня; (рекомендується — ред.) уникати цього району”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежа сталася на ринку Dong Dong Center, розташованому в районі Ліхтенберга в Берліні опівдні за місцевим часом.

Очевидці публікують у соцмережах відео, на яких видно великий стовп диму, що здіймається у небо над ринком.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Інформації про постраждалих поки що немає.

Фото: www.morgenpost.de