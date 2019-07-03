Вулкан поблизу Сицилії "вигнав" туристів із готелів

На маленькому італійському острові Стромболі, що поблизу Сицилії,у середу сталося виверження вулкана.

Про це повідомляє BBC.

"Вулкан активізувався на маленькому італійському острові Стромболі цієї середи. Це виверження змусило місцевих туристів залишити готелі", - йдеться у повідомленні.

Фото: Donovan Suddell

На острові зафіксовані пожежі, проте жодної інформації про потерпілих наразі немає.

Фото: @it_snottrue

Острів Стромболі є популярним місцем відпочинку, на ньому розміщені заміські садиби заможних і відомих людей.

Перше фото: James Attlee