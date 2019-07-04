У Туреччині затримали двох росіянок із "червоного списку" Інтерполу
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Укрінформ
У провінції Шанлиурфа, що на сході Туреччини, неподалік кордону із Сирією правоохоронці затримали двох росіянок, імена яких є в “червоному списку” Інтерполу за підозрою участі в ІДІЛ.
Про це повідомляє телеканал NTV.
“Жінки намагалися перетнути кордон Туреччини разом з дев’ятьма дітьми. Автомобіль, який їх перевозив, був помічений під час патрулювання прикордонної зони турецькими військовими”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, імена росіянок є в “червоному списку” Інтерполу за підозрою участі в ІДІЛ
Поінформовано, що обох громадянок РФ та їхніх дітей було доправлено до командування жандармерії міста Акчакале.
Як пояснили затримані, вони вирушили в Росію з Сирії через територію Туреччини після того, як їхні чоловіки загинули.
Фото: www.ntv.com.tr