Президентом Європарламенту став Девід-Марія Сассолі

Президентом Європарламенту став Девід-Марія Сассолі

Укрінформ
Європейський парламент з другої спроби обрав нового президента - під час повторного голосування більшість голосів здобув італієць Девід-Марія Сассолі, "Соціалісти і демократи" (S&D).

Результати другого туру голосування під час пленарного засідання у Страсбурзі оголосив чинний президент Європарламенту Антоніо Таяні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голосування було таємним з використанням паперових бюлетенів.

Голоси депутатів розподілилися так: Девід-Марія Сассолі здобув 345, німкеня Ска Келлер від фракції "Зелені-Європейський вільний альянс" - 119, чех Ян Заграділ від фракції "Європейські консерватори і реформісти" – 116, іспанка Сіра Рего від "Європейських об’єднаних Лівих/Нордичних зелених лівих" - 43.

Для перемоги кандидат мав здобути абсолютну більшість голосів (50% +1), яка, виходячи з кількості поданих чинних бюлетенів для голосування, становила 332. Під час першого раунду голосування жоден претендент на посаду президента Європарламенту не набрав необхідної кількості голосів.

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