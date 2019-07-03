Президентом Європарламенту став Девід-Марія Сассолі

Голосування було таємним з використанням паперових бюлетенів.

Голоси депутатів розподілилися так: Девід-Марія Сассолі здобув 345, німкеня Ска Келлер від фракції "Зелені-Європейський вільний альянс" - 119, чех Ян Заграділ від фракції "Європейські консерватори і реформісти" – 116, іспанка Сіра Рего від "Європейських об’єднаних Лівих/Нордичних зелених лівих" - 43.

Для перемоги кандидат мав здобути абсолютну більшість голосів (50% +1), яка, виходячи з кількості поданих чинних бюлетенів для голосування, становила 332. Під час першого раунду голосування жоден претендент на посаду президента Європарламенту не набрав необхідної кількості голосів.