У Гонконзі протестувальники штурмують парламент

У Гонконзі, де розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, протестувальники намагаються прорватися до місцевого парламенту

Про це повідомляє South China Morning Post.

“Напруга залишається високою біля парламенту Гонконгу, адже деякі протестувальники починають перестрибувати через розбиті скляні вікна зовнішньої огорожі будівлі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нині тільки металеві паркани не дають людям змоги наблизитися до сесійної зали парламенту.

Раніше у Гонконзі, де розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Як відомо, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Проте вже 17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроект на голосування в зал.

Фото з сайту scmp.com/Edmond So