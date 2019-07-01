У Гонконзі протестувальники штурмують парламент
Про це повідомляє South China Morning Post.
“Напруга залишається високою біля парламенту Гонконгу, адже деякі протестувальники починають перестрибувати через розбиті скляні вікна зовнішньої огорожі будівлі”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нині тільки металеві паркани не дають людям змоги наблизитися до сесійної зали парламенту.
Раніше у Гонконзі, де розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.
Як відомо, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.
Проте вже 17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроект на голосування в зал.
Фото з сайту scmp.com/Edmond So