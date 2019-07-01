Іран перевищив запаси урану попри угоду від 2015 року — BBC

“Іран перевищив ліміт із запасами у 300 кг виробленого урану, що був прописаний в ядерній угоді, яку країна підписала з іншими світовими лідерами у 2015 році”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у травні цього року Тегеран заявив, що країна збільшила у чотири рази виробництво речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора й потенційного виготовлення ядерної зброї.

Раніше 17 червня речник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді заявив, що країна вироблятиме урану більше, ніж було прописано в загальному всеосяжному плані дій (JCPОA) від 2015 року.

Як повідомлялося, у травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA та повідомив про це всі сторони міжнародної угоди, з якої близько року тому вийшли США.

Фото: EPA