Іран перевищив запаси урану попри угоду від 2015 року — BBC

Іран перевищив запаси урану попри угоду від 2015 року — BBC

Укрінформ
Іран перевищив ліміт із запасами у 300 кг урану попри те, що це обмеження було прописано у загальному всеосяжному плані дій (JCPОA) від 2015 року.
Про це повідомляє BBC із посиланням на джерела.

Іран перевищив ліміт із запасами у 300 кг виробленого урану, що був прописаний в ядерній угоді, яку країна підписала з іншими світовими лідерами у 2015 році”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у травні цього року Тегеран заявив, що країна збільшила у чотири рази виробництво речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора й потенційного виготовлення ядерної зброї.

Раніше 17 червня речник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді заявив, що країна вироблятиме урану більше, ніж було прописано в загальному всеосяжному плані дій (JCPОA) від 2015 року.

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Як повідомлялося, у травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA та повідомив про це всі сторони міжнародної угоди, з якої близько року тому вийшли США.

Фото: EPA

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