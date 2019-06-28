Іран заявляє, що стимулів повернення до ядерної угоди недостатньо

«Європейські пропозиції щодо активізації бізнесу з Іраном є кроком уперед, але, ймовірно, цього буде недостатньо, щоб зупинити Тегеран (від виходу з ядерної угоди з світовими державами - ред.)», - заявив у п'ятницю заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Дипломати з п'яти держав, включаючи Велику Британію, Францію та Німеччину, зустрілися з Аракчі у Відні після того, як Тегеран пригрозив поступово припинити реалізацію угоди 2015 року. Іранська погроза стала реакцією на рішення США відійти від пакту та відновити санкції, спрямовані проти експорту нафти Ісламської Республіки та міжнародних фінансових операцій.

У п'ятницю європейські держави оголосили про початок роботи багатоцільової програми "INSTEX", бартерної системи для європейсько-іранської торгівлі, що покликана уникати санкцій США. "INSTEX відтепер працює, перші операції обробляються, більше країн-членів ЄС приєднуються", - повідомила глава Європейської зовнішньополітичної служби Хельга Шмід, яка очолює зустріч у Відні.

Як повідомлялося, з 15 травня поточного року Іран офіційно призупинив виконання частини своїх зобов'язань за умовами СВПД, та повідомив про це всі сторони цієї міжнародної угоди, з якої близько року тому в односторонньому порядку вийшли США. 20 травня Іран оголосив про збільшення в чотири рази ступеня збагачення низькозбагаченого урану.

Євросоюз, а також уряди Великої Британії, Франції та Німеччини, закликали Іран дотримуватися положень СВПД. Цей План дій європейські учасники вважають основою регіональної стабільності та дотримання міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.