Остання спроба: у Відні

Остання спроба: у Відні "група 4+1" намагається врятувати ядерну угоду щодо Ірану

Укрінформ
Заступники міністрів закордонних справ Ірану і так званої "групи 4+1" – Росії, Китаю, Франції, Великої Британії та Німеччини – проводять у п’ятницю зустріч в столиці Австрії щодо ядерної програми ІРІ.
Переговори під загальним головування представника ЄС проходять у віденському палаці Кобург, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначають австрійські ЗМІ, зустріч є останньою спробою порятунку угоди щодо ядерної програми ІРІ. Під час переговорів буде обговорено усі можливості продовження імплементації Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) у всіх його аспектах, а також виклики, які виникли після виходу та поновлення санкцій з боку США проти Ірану, та після нещодавнього оголошення з боку Ірану стосовно виконання власних ядерних зобов’язань.

Як повідомлялося, з 15 травня поточного року Іран офіційно призупинив виконання частини своїх зобов'язань за умовами СВПД, та повідомив про це всі сторони цієї міжнародної угоди, з якої близько року тому в односторонньому порядку вийшли США. 20 травня Іран оголосив про збільшення в чотири рази ступеня збагачення низькозбагаченого урану.

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Євросоюз, а також уряди Великої Британії, Франції та Німеччини, закликали Іран дотримуватися положень СВПД. Цей План дій європейські учасники вважають основою регіональної стабільності та дотримання міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

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