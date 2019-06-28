Остання спроба: у Відні "група 4+1" намагається врятувати ядерну угоду щодо Ірану

Як зазначають австрійські ЗМІ, зустріч є останньою спробою порятунку угоди щодо ядерної програми ІРІ. Під час переговорів буде обговорено усі можливості продовження імплементації Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) у всіх його аспектах, а також виклики, які виникли після виходу та поновлення санкцій з боку США проти Ірану, та після нещодавнього оголошення з боку Ірану стосовно виконання власних ядерних зобов’язань.

Як повідомлялося, з 15 травня поточного року Іран офіційно призупинив виконання частини своїх зобов'язань за умовами СВПД, та повідомив про це всі сторони цієї міжнародної угоди, з якої близько року тому в односторонньому порядку вийшли США. 20 травня Іран оголосив про збільшення в чотири рази ступеня збагачення низькозбагаченого урану.

Євросоюз, а також уряди Великої Британії, Франції та Німеччини, закликали Іран дотримуватися положень СВПД. Цей План дій європейські учасники вважають основою регіональної стабільності та дотримання міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї.