Трамп вважає, що у разі початку війни з Іраном вона не триватиме довго

У середу, 26 червня, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

Про це він розповів в інтерв`ю телеканалу Fox Business.

«Сподіваюся, цього не станеться, але якщо станеться, то ми на дуже сильних позиціях», - наголосив Трамп.

Він додав, що про жодну відправку військового контингенту не йдеться.

«Я просто кажу, що якщо б таке сталося (військовий конфлікт - ред.), то воно б довго не тривало», - підсумував американський президент.

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Як повідомлялося, новий раунд "війни слів" між лідерами Ірану та США триває вже кілька тижнів. Конфронтація загострилася після нападів на нафтові танкери у травні та червні, у яких США звинувачують Іран. 20 червня іранські війська збили американський безпілотний апарат, який, за словами адміністрації США, не перетинав повітряного простору Ірану. 24 червня Білий дім ввів нові жорсткі санкції проти Ірану. Тегеран вже назвав їх «кінцем дипломатії».