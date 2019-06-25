Трамп пригрозив Ірану потужною силовою відповіддю на нові атаки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий дати потужну силову відповідь на будь-які атаки з боку Ірану.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Дуже некомпетентна й образлива заява Ірану, зроблена сьогодні, лише підтверджує, що вони не розуміють реального стану речей. Будь-яка атака Ірану на будь-що американське зустрінеться з величезною й переважаючою силою. У деяких випадках це означатиме знищення. Вже не буде (політики – ред.) Джона Керрі та Обами!" - написав Трамп.

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Так він відреагував на заяву офіційного представника МЗС Ірану Аббаса Мусаві про те, що останні санкції США проти іранського керівництва означають припинення дії "каналу дипломатії" між двома країнами. Це може, фактично, розцінюватися як кінець дипломатії – початок силового протистояння.

Водночас, Трамп порадив іранському керівництву витрачати більше грошей на покращення рівня життя народу, а не на терористичну діяльність.

"Чудовий іранський народ страждає без жодних причин. Їхнє керівництво витрачає майже всі свої гроші на терор і зовсім мало – на щось іще. США не забули про використання Іраном саморобних вибухових пристроїв та вибухових зарядів (бомб), як вбили 2 тис. американців та поранили ще більше людей",- підкреслив глава Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, напруження у відносинах між США та Іраном суттєво загострилось після іранської атаки минулого тижня проти двох комерційних танкерів, а також ураження американського дрона у міжнародному повітряному просторі.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати ініціювали військову операцію, яка мала на меті уразити три іранських об'єкти, де перебувало щонайменше 150 людей. Втім, президент США заявив, що скасував удари в останні хвилини через "непропорційну" відповідь.