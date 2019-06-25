Іранський президент назвав політику Трампа вираженням відчаю

Президент Ірану Хассан Рухані засудив останні американські санкції, назвавши їх «безглуздими».

Про це повідомляє BBC.

"Іранський президент Хассан Рухані зі зневагою відреагував на останні санкції з боку США. Санкції проти верховного лідера Ірану він назвав марними й безглуздими, а проти глави Міністерства закордонних справ – такими, що лиш закриють можливість дипломатичних переговорів. Політику президента США Дональда Трампа Рухані назвав вираженням відчаю, а сам Білий дім – "розумово відсталим"", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, президент США Дональд Трамп зазначив, що ці нові санкції стали відповіддю на «агресивну поведінку» Ірану.

Як повідомлялося, минулого тижня іранські військові збили американський розвідувальний дрон через порушення ним іранського повітряного простору над Ормузькою протокою, хоча Вашингтон наполягав, що інцидент стався в міжнародних водах. Окрім цього, США звинувачують Іран в організації двох вибухів, що пошкодили нафтові танкери в Перській затоці, через яку щодня проходить транзит близько однієї п’ятої усієї нафти світу.

Відносини між Вашингтоном та Тегераном дуже загострилися з травня 2018 року, коли Дональд Трамп вивів США із міжнародної ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році, та відновив санкції проти цієї держави. А минулого місяця Вашингтон скасував виключення для ряду своїх країн-союзників щодо можливості їх подальшої торгівлі з Іраном. У відповідь Тегеран відмовився виконувати деякі свої зобов’язання щодо обмеження ядерної програми.