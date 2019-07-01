Вибори глави Гагаузької автономії в Молдові: Ірину Влах підтримали 92% виборців

На виборах керівника (Башкана) Гагаузького автономно-територіального утворення на півдні Молдови, що пройшли у неділю, 30 червня, переконливу перемогу здобула Ірина Влах: за неї проголосували 92% виборців.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Згідно з оприлюдненими даними, інші три кандидати - Сергій Чімпоеш, Іван Бургуджи і Дмитро Манол - набрали 7,27%, 0,89% і 0,64%, відповідно.

Зазначимо, що це друга перемога Ірини Влах на посаду керівника автономії. Вперше вона була обрана в 2015 році.

Явка на виборах становила трохи більш як 50% виборців.

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Гагаузьке автономно-територіальне утворення було створено на півдні Молдови в 1994 році. До його складу входять кілька районів з компактним проживанням гагаузів (народ тюркського походження, який сповідує православ'я). Населення регіону становить понад 150 тис. осіб. У Гагаузії діє власний законодавчий орган (народні збори), а башкан автономії є членом уряду Молдови.