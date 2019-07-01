Главою Гагаузької автономії в Молдові переобрали Ірину Влах

Перемогу на виборах башкана (голови) Гагаузького автономно-територіального утворення на півдні Молдови здобула чинна керівниця регіону Ірина Влах.

Такі попередні підсумки голосування, оприлюднені центральною виборчою комісією автономії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Після оголошення попередніх результатів Влах подякувала всім, хто не залишився байдужим і прийшов на виборчі дільниці. З перемогою її привітав президент Молдови Ігор Додон.

За даними виборчкому, явка на виборах сягнула трохи більше 50%.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 30 червня, на півдні Молдови пройшли вибори керівника Гагаузької автономії.

У бюлетені для голосування були включені чотири кандидати: Ірина Влах, Сергій Чімпоеш, Іван Бургуджі і Дмитро Манол. Один з претендентів на пост башкана – Василь Аладов - був знятий з виборчих перегонів за рішенням вищої судової палати Молдови.

Гагаузьке автономно-територіальне утворення було створено на півдні Молдови в 1994 році. До його складу входять кілька районів з компактним проживанням гагаузів (народ тюркського походження, який сповідує православ'я). Населення регіону становить понад 150 тис. осіб. У Гагаузії діє власний законодавчий орган (народні збори), а башкан автономії є членом уряду Молдови.

Фото: Ірина Влах, Facebook