Главою Гагаузької автономії в Молдові переобрали Ірину Влах
Такі попередні підсумки голосування, оприлюднені центральною виборчою комісією автономії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
Після оголошення попередніх результатів Влах подякувала всім, хто не залишився байдужим і прийшов на виборчі дільниці. З перемогою її привітав президент Молдови Ігор Додон.
За даними виборчкому, явка на виборах сягнула трохи більше 50%.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 30 червня, на півдні Молдови пройшли вибори керівника Гагаузької автономії.
У бюлетені для голосування були включені чотири кандидати: Ірина Влах, Сергій Чімпоеш, Іван Бургуджі і Дмитро Манол. Один з претендентів на пост башкана – Василь Аладов - був знятий з виборчих перегонів за рішенням вищої судової палати Молдови.
Гагаузьке автономно-територіальне утворення було створено на півдні Молдови в 1994 році. До його складу входять кілька районів з компактним проживанням гагаузів (народ тюркського походження, який сповідує православ'я). Населення регіону становить понад 150 тис. осіб. У Гагаузії діє власний законодавчий орган (народні збори), а башкан автономії є членом уряду Молдови.
Фото: Ірина Влах, Facebook