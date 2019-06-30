Штати і КНДР відновлюють переговори щодо ядерної програми Пхеньяна

«Дональд Трамп заявив сьогодні, що обидві сторони погодилися відновити переговори на робочому рівні. Американську делегацію очолить Стівен Бігун, який раніше відповідав за переговори з Північною Кореєю», - йдеться у повідомленні.

Незрозуміло, чи переговорники Північної Кореї залишаться ті ж самі. Трамп висловив сподівання, що члени делегації КНДР, які раніше вели перемовини з американцями, ще живі.

Станом на зараз Трамп виїхав з корейської демілітаризованої зони після історичного перетину кордону Північної Кореї та триваліших, ніж очікувалося, переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у населеному пункті Пханмунджом на кордоні двох Корей