Штати і КНДР відновлюють переговори щодо ядерної програми Пхеньяна

Штати і КНДР відновлюють переговори щодо ядерної програми Пхеньяна

Укрінформ
Під час зустрічі лідери США і КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин домовилися відновити перемовини щодо північнокорейської ядерної програми.
Про це інформує CNN.

«Дональд Трамп заявив сьогодні, що обидві сторони погодилися відновити переговори на робочому рівні. Американську делегацію очолить Стівен Бігун, який раніше відповідав за переговори з Північною Кореєю», - йдеться у повідомленні.

Незрозуміло, чи переговорники Північної Кореї залишаться ті ж самі. Трамп висловив сподівання, що члени делегації КНДР, які раніше вели перемовини з американцями, ще живі.

Станом на зараз Трамп виїхав з корейської демілітаризованої зони після історичного перетину кордону Північної Кореї та триваліших, ніж очікувалося, переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у населеному пункті Пханмунджом на кордоні двох Корей

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