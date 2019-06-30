Потрійна ДТП у Румунії: п'ятеро загиблих, ще двоє - в реанімації
Укрінформ
На одній з автомагістралей румунського повіту Васлуй у результаті зіткнення трьох автомобілів загинули 5 людей, ще семеро людей доставлені в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Інформацію про це підтвердили у прес-службі повітового Інспекторату з надзвичайних ситуацій, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«На момент прибуття на місце аварії рятувальників у трьох автомобілях перебували 12 осіб. На даний час відомо про п'ятьох загиблих в результаті ДТП, 7 людей доставлені в лікарні міст Васлуй і Бирлад. Дві людини знаходяться в критичному стані і поміщені у реанімаційне відділення однієї з лікарень», - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, троє із загиблих пасажирів прямували на відпочинок у Грецію.
За попередніми даними правоохоронних органів, аварія сталася з вини одного з водіїв, який, виїхавши на обгін, зіткнувся з автомобілем, що рухався назустріч.
Проводяться додаткові слідчі дії для з'ясування всіх обставин трагічної аварії.