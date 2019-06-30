У Північній Македонії вперше відбувся ЛГБТ-парад

У Північній Македонії вперше відбувся ЛГБТ-парад

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Укрінформ
У столиці Північної Македонії Скоп’є сотні людей узяли участь у першому в історії країни ЛГБТ-параді.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"За оцінками поліції, в заході взяли участь близько тисячі осіб. Учасники несли великий банер із кольорами веселки і танцювали під музику з вантажівки, на якій були встановлені потужні динаміки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на параді виступила відома в країні естрадна співачка Тамара Тодевська, яка виконала свій хіт Proud, представлений цьогоріч на пісенному конкурсі “Євробачення”.

Інформації про правопорушення чи акти агресії щодо учасників заходу не надходило.

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Водночас за кілька кварталів від параду відбулась акція за сімейні цінності, в якій узяли участь кількасот осіб.

Фото: Ігор Бансколієв, Нова Македонија

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