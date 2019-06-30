У Північній Македонії вперше відбувся ЛГБТ-парад

У столиці Північної Македонії Скоп’є сотні людей узяли участь у першому в історії країни ЛГБТ-параді.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"За оцінками поліції, в заході взяли участь близько тисячі осіб. Учасники несли великий банер із кольорами веселки і танцювали під музику з вантажівки, на якій були встановлені потужні динаміки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на параді виступила відома в країні естрадна співачка Тамара Тодевська, яка виконала свій хіт Proud, представлений цьогоріч на пісенному конкурсі “Євробачення”.

Інформації про правопорушення чи акти агресії щодо учасників заходу не надходило.

Водночас за кілька кварталів від параду відбулась акція за сімейні цінності, в якій узяли участь кількасот осіб.

Фото: Ігор Бансколієв, Нова Македонија