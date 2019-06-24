Утиски ЛГБТ призводять до послаблення громадського здоров’я - Супрун

У поліклініках і лікарнях, а також у побуті представники ЛГБТ-спільноти стикаються з дискримінацією, але невизнання їхніх прав послаблює рівень громадського здоров’я в Україні.

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"П’ять років тому на Майдані ми чітко визначили, що свобода та гідність є нашими головними цінностями. Які ми готові захищати на війні, у державних установах, на міжнародних майданчиках та у своїй щоденній роботі. Вісім тисяч людей взяли участь у Марші рівності в Києві, і вперше на нього вийшли ЛГБТ-військові. Добровольці, які захищають нас на війні з Росією, вийшли нагадати, що рівність у правах - це те, за що варто боротись", - зазначила Супрун.

Водночас вона констатувала, що в суспільстві спостерігаються прояви гомофобії. "Досі не всі люди мають можливість повноцінно користуватися базовими громадянськими правами та визнавати рівність таких прав для всіх людей без винятків", - заявила чиновниця.

Зокрема, за словами в.о. міністра, у поліклініках, лікарнях, аптеках та побуті представники цієї спільноти стикаються з дискримінацією.

"Представник ЛГБТ+ не може потрапити в реанімацію до партнера/партнерки, не має права успадкування. Чимало інших звичних прав і можливостей досі є недоступними для частини суспільства. Невизнання або утиски прав представників ЛГБТ+ призводять також до тінізації проблем та послаблення рівня громадського здоров’я у державі", - зазначила Супрун.

Вона нагадала, що Центр громадського здоров’я МОЗ став першою державною установою, яка ініціювала та закріпила рішенням уряду надання послуг групам ризику у сфері громадського здоров’я. Вже цього року тестування на ВІЛ, програма обміну шприців та голок, консультації для людей, які потребують психологічної підтримки, буде профінансовано державним коштом через ЦГЗ.

"Кожен, незалежно від кольору шкіри, фізичних особливостей, сексуальної орієнтації чи віросповідання, повинен мати можливість користуватися однаковими правами та свободами. Ми всі без винятку маємо право на здорове та щасливе життя", - підсумувала Супрун.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 23 червня відбувся Марш рівності. За даними МВС, у ньому взяли участь близько 3 тисяч осіб, а за даними організаторів акції - більше 8 тисяч. До мирної ходи долучилися українські та іноземні політики, представники дипломатичних установ, міжнародних та вітчизняних організацій, відомі особи. Вперше Марш рівності підтримала державна організація - Центр громадського здоров’я МОЗ.