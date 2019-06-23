Поліція затримала дев'ять осіб, які готували провокації на Марші рівності

"У Києві поліцейські затримали групу осіб, котрі готували провокації на Марші рівності. Дев'ять правопорушників затримано", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що вік зловмисників – від 18 до 48 років.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Готування до хуліганства) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що на контракцію Маршу рівності планували пронести екскременти, розфасовані у презервативи. Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників «КиївПрайду-2019» та представників поліції.

Зі свого боку, в Адміністрації Президента України закликали Національну поліцію гарантувати безпеку всіх українців під час проведення Маршу рівності та вжити заходів для недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу.

У Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки. У зв’язку з цим у Києві обмежать рух центральними вулицями міста. Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Наразі у столиці на вулиці Володимирській, навпроти Будинку вчителя, збираються учасники Маршу рівності. Захід охороняють численні представники поліції, Нацгвардії, присутні кінологи та кінна поліція. На акції також чергують машини швидкої допомоги та пожежні автомобілі.

Читайте також: У столичному парку Шевченка проходить акція проти одностатевих шлюбів

Водночас з боку червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка до учасників Маршу рівності підійшла колона противників одностатевих шлюбів, серед яких - "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН тощо. Наразі ця колона зупинилися біля нацгвардійців. Противники Маршу рівності вигукують гасла проти одностатевих та представників ЛГБТ. У зв'язку з цим поліція посилила кордони.