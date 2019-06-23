У столичному парку Шевченка проходить акція проти одностатевих шлюбів

У столичному парку Шевченка проходить акція проти одностатевих шлюбів

Фото
Укрінформ
У парку ім.Т. Шевченка у Києві проходить акція проти одностатевих шлюбів.

Організаторами заходу виступають "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зі сцени, яку встановили навпроти червоного корпусу університету Шевченка, лунають патріотичні пісні. Близько півсотні учасників заходу тримають плакати з написами "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці", "Ні - гріху".

Акція проти одностатевих шлюбів у парку Шевченка / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

"Ми боронимо наші сім'ї і наших дітей від пропаганди ідеології, яка покликана знівечити інститут сім'ї і шлюбу та запровадження в Конституції норми про партнерство замість шлюбу чоловіка і жінки",- зазначив у коментарі журналістам співорганізатор заходу Олександр Кривенко.

Водночас подібна акція відбувається біля будинку вчителя "Україна - не Содом", "Любов проти гомосексуалізму", "Гейпаради на крові - ганьба МВС".

Читайте також: Противники Маршу рівності планували закидати його учасників нечистотами

Акція проходить в огородженій частині вул. Володимирської.

Як повідомлялося, у Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки. У зв’язку з цим у поліції попереджали, що у суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу. Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 23 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-