У столичному парку Шевченка проходить акція проти одностатевих шлюбів

Зі сцени, яку встановили навпроти червоного корпусу університету Шевченка, лунають патріотичні пісні. Близько півсотні учасників заходу тримають плакати з написами "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці", "Ні - гріху".

Акція проти одностатевих шлюбів у парку Шевченка / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

"Ми боронимо наші сім'ї і наших дітей від пропаганди ідеології, яка покликана знівечити інститут сім'ї і шлюбу та запровадження в Конституції норми про партнерство замість шлюбу чоловіка і жінки",- зазначив у коментарі журналістам співорганізатор заходу Олександр Кривенко.

Водночас подібна акція відбувається біля будинку вчителя "Україна - не Содом", "Любов проти гомосексуалізму", "Гейпаради на крові - ганьба МВС".

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Акція проходить в огородженій частині вул. Володимирської.

Як повідомлялося, у Києві 23 червня о 10 годині заплановано проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019". Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки. У зв’язку з цим у поліції попереджали, що у суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу. Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 23 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.