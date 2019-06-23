Противники Маршу рівності планували закидати його учасників нечистотами

На контракцію Маршу рівності планували пронести екскременти, розфасовані по презервативах. Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників «КиївПрайду-2019» та представників поліції.

Про це Громадському на шикуванні всіх підрозділів поліції повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, поліція провела ледве не цілу спецоперацію вночі, 23 червня.

«На Парковій зупинили автобус, який віз у центр 200 таких «снарядів» із лайном. Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла «лайнолабораторія». А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети», - повідомив Крищенко.

Як повідомлялося, 14 червня в Києві розпочався прайд-тиждень «КиївПрайд-2019», який завершиться Маршем рівності 23 червня. Цього року у Марші рівності в Києві вперше візьме участь колона військових.

У межах «КиївПрайду-2019» у Києві закрили на вхід і вихід станції метро «Театральна», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».