Центр столиці перекрили через "КиївПрайд"

У Києві перекрито кілька центральних вулиць у зв'язку з проведенням 23 червня Маршу рівності "КиївПрайд 2019".

Проведення Маршу рівності "КиївПрайд 2019" заплановано на 10 годину.

Учасники маршу збиратимуться біля Національної опери, деталей маршруту не повідомляють з метою безпеки. До 18:00 23 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

23 червня від початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції “Площа Льва Толстого” і “Палац Спорту” (електропоїзди минатимуть їх без зупинок). До закінчення заходів на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену “Театральна” (працюватиме в режимі пересадочного вузла). 23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів задля безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

Як раніше повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, у Києві під час проведення маршу "КиївПрайд" всі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будуть залучені до патрулювання міста.