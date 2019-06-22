Турнікети та металошукачі: як поліція готується до “КиївПрайду”

Готовність правоохоронців не допустити провокацій у ході проведення “КиївПрайду” обговорили на спільній нараді перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Нацполіції Сергій Князєв та начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіції.

“У неділю, 23 червня, у столиці заплановано проведення Маршу рівності. Для належного забезпечення громадського порядку будуть залучені поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні ввечері, 22 червня, буде здійснено перекриття кількох центральних вулиць загороджувальними турнікетами. У день проведення параду будуть встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснюватимуть перевірку та прохід громадян.

«Перед проведенням заходу ми переговорили з організаторами акції та, розуміючи масштаби маршу, залучаємо всі підрозділи системи МВС. Вимагаю від кожного керівника на місцях своєчасно реагувати на нештатні ситуації та оперативно приймати рішення. Ми не повинні допустити жодних провокацій, котрі будуть рішуче припинені, а діям правопорушників надана правова оцінка", - наголосив заступник міністра внутрішніх справ Яровий.

Для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв і речовин у день Маршу рівності працюватимуть також посилені групи вибухотехніків, які відпрацьовуватимуть територію та прилеглі вулиці у межах маршруту руху учасників ходи. На станціях метрополітену «Театральна», «Золоті Ворота» та «Університет» залучать кінологів із службовими собаками зі спеціальними навичками пошуку вибухових речовин.

"За проведенням маршу стежитимуть міжнародні спостерігачі та вся світова спільнота. Тож для всіх нас — це перевірка демократії в Україні, а також іспит щодо нашого ставлення до гендерної політики та расової терпимості. Під час заходу залучатимуться підрозділи поліції діалогу з усієї України", — зазначив голова Нацполіції Князєв.

У свою чергу начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко підкреслив, що Марш рівності — це динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликав керівників діяти негайно у правовому полі.

"Особливу увагу ми будемо звертати на спроби пронести заборонені предмети чи речовини, які можуть забруднити людей - йод, зеленка тощо. Окрім цього, своєчасно були попереджені учасники маршу про недопустимість використання під час ходи забороненої символіки чи закликів до миру з Росією, адже це недопустимо", - наголосив Крищенко.

Разом із тим, до поліції надійшло кілька повідомлень від організацій та громадян, які виступають проти проведення вищевказаного заходу та планують проведення відповідних акцій у середмісті столиці.

З метою недопущення виникнення конфліктних ситуацій між учасниками акції та її противниками, працюватимуть співробітники груп комунікації зі всієї України.