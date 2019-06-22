Зеленського запросили на “КиївПрайд”, але він поки не відповів

Директорка "КиївПрайду" Руслана Панухник поінформувала, що Президент Володимир Зеленський досі не відповів на запрошення стати гостем маршу на захист прав ЛГБТ-спільноти, який відбудеться 23 червня.

Про це вона заявила під час брифінгу біля Адміністрації Президента 22 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не отримали жодної відповіді (від Зеленського - ред)... Ми вважаємо, що час для відповіді ще є, ми дуже хочемо бачити Президента на Марші рівності в центрі Києва 23 червня", - сказала Панухник.

За її словами, організатори "КиївПрайду" окрім відеозвернення, направили офіційне запрошення в Адміністрацію Президента та до його команди.

Вона додала, що Марш рівності має розпочатися о 10 год 23 червня біля Національної опери. Деталі маршруту не повідомляють з міркувань безпеки.

Як відомо, у Києві 23 червня відбудеться марш рівності "КиївПрайд 2019". У зв’язку з цим з 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену “Площа Льва Толстого”, “Палац Спорту” (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла). 23 червня від початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції “Площа Льва Толстого” і “Палац Спорту” (електропоїзди проминатимуть їх без зупинок).

З 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену “Театральна” (працюватиме в режимі пересадочного вузла). 23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів задля безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

Також у суботу, 22 червня, у Києві обмежать рух центральними вулицями міста через проведення маршу "КиївПрайду". Так, у період з 18:00 суботи, 22 червня, до 18:00 24 червня у столиці буде обмежено рух по вулиці Хрещатик, вул. Богдана Хмельницького, вул. Володимирська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Антоновича, вул. Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

Як раніше повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, у Києві під час проведення маршу "КиївПрайд" всі підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ будуть залучені до патрулювання міста.