Невідомі побили майже два десятки відвідувачів заходу "КиївПрайду"

За інформацією організаторів «КиївПрайду»19 червня невідомі побили 17-18 відвідувчів заходу у центрі «Ізоляція».

Про це під час брифінгу біля Адміністрації Президента заявила голова піар-департаменту «КиївПрайду» Софія Лапіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На даний момент ми знаємо про напади на чотири групи відвідувачів «ПрайдХабу», які ізолюються в креативному центрі IZONE...19 червня постраждало чотири групи, які включають від 2 до 8 осіб. Тобто ми можемо говорити про 17—18 постраждалих», - сказала Лапіна.

За її словами, на одне з повідомлень про побиття прибула особисто, бо була поряд. «В цій групі дуже сильно постраждав один молодий чоловік - його побили, він лежав на землі, не міг піднятися. Коли приїхала швидка, то його на ношах заносили до карети швидкої», - сказала вона, додавши, що у цій групі постраждали від сльозогінного газу і вони мають опіки шкіри обличчя та тіла.

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Усі постраждалі, сказала Лапіна, наразі у «більш-менш стабільному нормальному стані». Вона додала, що у поліцію звертались безпосередньо постраждалі.

«Ми не отримали офіційного звернення чи офіційної реакції ні від КМДА, ні від Адміністрації Президента і представників цих інституцій», - зазначила Лапіна. Вона уточнила, що організаторам відомо про внесення до ЄДР лише одного звернення щодо побиття.

19 червня організатори «КиївПрайду» повідомили про напад на відвідувачів їх заходу. За інформацією організаторів, група невідомих напала на групу людей, які поверталися з прем'єри фільму «Не ховай очей 2. Наші в США», яка тривала в центрі «Ізоляція».

«Скоріше за все, найманці мали команду від кураторів не атакувати біля будівлі «Ізоляції», тому простежили за групою до станції метро “Контрактова площа”, де і стався напад», – зазначила активістка Олександра Кроліковська. Вона додала, що одного з постраждалих били ногами, а двом дівчатам розпилили в очі сльозогінний газ. На місце події прибули поліцейські та машина «швидкої».