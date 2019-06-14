На Марші рівності у Києві очікують до 10 тисяч учасників

На Марші рівності, який відбудеться 23 червня у Києві, очікується до 10 тисяч осіб.

Про це директорка ГО “КиївПрайд” Руслана Панухник повідомила на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року Марш рівності запланований на 23 червня, неділю. Наразі ми очікуємо 10 тисяч учасників і учасниць на марші", - сказала Панухник.

За її словами, наразі ведуться переговори з Національною поліцією та КМДА, йде погодження заходів безпеки і маршруту, тож усі деталі щодо часу і місця збору, і про маршрут буде повідомлено додатково ближче до самого маршу.

Вона також закликала не забувати про добровільну реєстрацію, що дозволить усім охочим отримувати всі оновлення вчасно, а також отримати інструкцію з безпеки і поради від організаторів.

Марш рівності стане завершальною подією КиївПрайду.

КиївПрайд розпочнеться з 16 червня і триватиме до самого Маршу Рівності. Цьогорічний слоган “КиївПрайду” - “Наша традиція — це свобода”. Тема цьогорічного КиївПрайду — свобода, єдність, боротьба.

"У цьому році ми багато будемо говорити про те, що ЛГБТ-спільнота українська, вона, власне, представлена також громадянами України, які мають такі ж конституційні права, як і інші громадяни, і вони повинні бути урівняні з іншими громадянами в цілому ряді інших законодавчих сфер", - уточнила голова PR-департаменту ГО "КиївПрайд" Софія Лапіна.

У свою чергу членкиня ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна зазначила, що цьогорічний КиївПрайд — це низка івентів.

"Заходи у нас будуть відбуватися в ПрайдХаусі, це буде цього року IZONE, де будуть проходити події, починаючи з неділі. В неділю ми почнемо з кінопоказів, ми будемо обговорювати, зокрема, українське квір-кіно, і ми зможемо його трохи подивитися. Крім цього, в ПрайдХаусі можна буде переглянути дві виставки, - виставку про транс-жінок і виставку про квірронський активізм", - додала Шаригіна.

Вона уточнила, що також відбудеться кілька дискусій стосовно теми шлюбної рівності, суб'єктності ЛГБТ-людей і політичної суб'єктності ЛГБТ-людей і суспільства.

“Ми будемо говорити про те, яким чином українська ЛГБТ-спільнота може брати участь у політичному процесі і впливати на нього”, - сказала Шаригіна.