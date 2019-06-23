На Марш рівності вийшли понад 30 ЛГБТ-військових

Понад 30 військових пройшли колоною на Марші рівності-2019 у Києві. Колона військових вперше пройшла маршем на "КиївПрайді".

Про це повідомляє Громадське.

«Вони прийшли підтримати рівність для всіх людей», - зазначив один із учасників Маршу, доброволець батальйону «Донбас» Віктор Пилипенко.

На запитання, як бути геєм в армії, він зазначив, що «це некомфортно, бо дуже багато гомофобів».

«Саме через гомофобів, зокрема гомофобних командирів, ці люди не можуть заявити про себе. Ці люди такі самі, але вони живуть, на жаль, прихованим життям. Це дуже прикро, адже вони воюють за волю людей, за наші права в тому числі», - додав він.

Щодо дискримінації Пилипенко розповів, що у мережі його називали «пі*ром» люди, які називають себе націоналістами, але не пішли на війну.

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Як повідомлялося, вранці 23 червня в Києві почався Марш рівності-2019, основною темою якого цього року стала «Свобода. Єдність. Боротьба», а головним гаслом – «Наша традиція – це свобода!».

Поліція затримала у Києві групу з 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на контракцію Маршу рівності планували пронести екскременти, розфасовані у презервативи. Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників "КиївПрайду-2019" та представників поліції.

На початку ходи противники Маршу рівності увірвалися в колону. Поліція розігнала нападників, і хода попрямувала далі. Колону супроводжували нацгвардійці, за якими йшли противники акції.