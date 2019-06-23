У Києві закінчився Марш рівності

Наразі учасники акції дійшли до станції метро "Театральна", і зараз цю станцію відкрили для евакуації представників ЛГБТ-спільноти, які брали участь у марші.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 23 червня з 10-ї години проходив Марш рівності в межах "КиївПрайд 2019". У зв’язку з цим у столиці обмежили рух центральними вулицями міста. Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Поліція затримала у Києві групу з 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на контракцію Маршу рівності планували пронести екскременти, розфасовані у презервативи. Противники Маршу планували закидати нечистотами учасників "КиївПрайду-2019" та представників поліції.

На початку ходи противники Маршу рівності увірвалися в колону. Поліція розігнала нападників, і хода попрямувала вул. Володимирською, бульваром Шевченка та вул. Терещенківською на площу Льва Толстого. Колону супроводжували нацгвардійці, за якими йшли противники акції.