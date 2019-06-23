"Київпрайд": як проходить Марш рівності

У столиці 23 червня проходить Марш рівності "КиївПрайд 2019".

Організатори Маршу рівности заявили, що у Марші у неділю взяли участь більше 8 тисяч осіб.

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Марш рівності завершився.

Наразі учасники акції дійшли до станції метро "Театральна", і зараз цю станцію відкрили для евакуації представників ЛГБТ-спільноти, які брали участь у марші.

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Як тільки учасники Маршу рівності розпочали ходу, один з противників напав на початок колони. Крім того, його противники огорнули початок колони тканинним банером, і виникла сутичка.

Поліція миттєво розігнала нападників, і хода попрямувала вул. Володимирською, бульваром Шевченка та вул. Терещинківською на площу Льва Толстого.

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Посольство США в Україні висловило підтримку учасникам Маршу рівності в Києві.

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Поліцейські затримали у Києві групу з 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності.

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Учасники Маршу рівності зібралися на вулиці Володимирській, навпроти Будинку вчителя, у неділю зранку і пройшли колоною центром міста.

Марш рівності / Фото: Володимир‎ Тарасов, Юлія Овсяннікова‎, Укрінформ

Захід охороняють численні представники поліції, Нацгвардії, присутні кінологи та кінна поліція. На акції також чергують машини швидкої допомоги та пожежні автомобілі.

Як повідомляє кореспондент агентства, з боку червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка до учасників Маршу рівності наближається колона противників одностатевих шлюбів, серед яких - "Всеукраїнська варта на захист сімей і дітей", "Правий сектор", ОУН тощо.

Як повідомлялося, у Києві обмежили рух центральними вулицями міста через проведення маршу.

Крім того, у Києві закрили на вхід і вихід станції метро «Театральна», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».