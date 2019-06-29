Посол США пояснив, чому місцеві вибори стануть викликом для коаліції Молдови

Для правлячої в Молдові коаліції, в яку входять проросійська Партія соціалістів і проєвропейський політичний блок ACUM (Зараз), випробуванням стануть вибори до місцевих органів влади, на яких ці політичні сили будуть конкурентами.

Таку думку висловив Надзвичайний і повноважний посол США в Молдові Дерек Хоган в інтерв'ю молдавським ЗМІ.

«Ця коаліція і угода про співпрацю є цікавими в тому сенсі, що в неї входять блок, орієнтований на Захід, і партія, яка говорить про стратегічні зв'язки з Росією, США і ЄС. ... Сьогодні акцент поставлений на інституційні реформи», - зазначив дипломат.

Хоган підкреслив, що вибори до місцевих органів влади, які пройдуть в Молдові в жовтні нинішнього року, стануть серйозним випробуванням для правлячої коаліції, яка в даний час працює на національному рівні. Під час місцевих виборів, зазначив посол, політичні сили коаліції стануть конкурентами, однак за наявності у них зобов'язань вони могли б легко подолати цей бар'єр.

Двома днями раніше президент Молдови Ігор Додон закликав тих, хто планує брати участь в місцевих виборах, зосередити свою увагу не на геополітичному факторі, а на проблемах, з якими стикаються громадяни.

Як повідомлялося, політичний блок ACUM і Партія соціалістів сформували коаліцію 7 червня, коли було прийнято рішення, що Майя Санду буде прем'єр-міністром Республіки Молдова, а Зінаїда Гречаний - головою парламенту.