США можуть екстрадувати до Молдови олігарха Плахотнюка – посол

Надзвичайний і повноважний посол США у Молдові Дерек Хоган вважає можливою екстрадицію молдавського олігарха, екс-лідера Демпартії Володимира Плахотнюка, якщо американський уряд отримає відповідний запит від молдавської влади.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю молдавським ЗМІ.

«Це цілком можливо (екстрадиція - ред.). Якщо уряд США отримає запит про екстрадицію, тоді США проаналізують цей запит по суті справи. Між нами не було ніякої угоди, однак якщо в результаті аналізу прийдуть до висновку, що цю людину необхідно буде екстрадувати до його рідної країни, це може статися», - зазначив посол.

Разом з тим, дипломат заявив, що про місце знаходження Плахотнюка йому нічого невідомо.

Читайте також: Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови

«Я знаю, що у нього є ділові інтереси в усьому світі, можливо, у тому числі і в США, але де він знаходиться наразі, не знаю», - підсумував Хоган.

Як повідомлялося, після завершення політичної кризи у Молдові та початку процесу передачі влади від Демократичної партії до нової парламентської коаліції, екс-лідер Демпартії Влад Плахотнюк таємно покинув країну.

За непідтвердженими даними, він може перебувати або у Лондоні, або в США. Міністр МВС Молдови Андрій Нестасе вимагає позбавити Плахотнюка депутатської недоторканності та притягнути до кримінальної відповідальності за спробу узурпації державної влади.