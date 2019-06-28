Ексглава КС Молдови сказав, як вивести суд із кризи

Для відновлення довіри і забезпечення політичної нейтральності Конституційного суду Молдови до його складу слід було б включити двох міжнародних суддів.

Таку думку в ексклюзивному коментарі Укрінформу висловив колишній голова КС Молдови (2011-2017 рр.) Олександр Тенасе.

«Зараз в Молдові діє коаліційний уряд. Виходячи з того, що владі доведеться призначити повний склад суду, вкрай важливо уникнути політичного розділу цих позицій між політичними партіями. Я думаю, що було б розумним кроком, для відновлення довіри і забезпечення аполітичності Конституційного суду Молдови, включити до складу суду, двох міжнародних суддів за прикладом КС Боснії і Герцеговини, де нарівні з національними суддями, працюють троє суддів, призначених головою Європейського Суду з прав людини. Таким чином, у Боснії, вдається забезпечити високий рівень довіри до КС і стабільне конституційне судочинство. Така модель, зробила б можливим повернення нашого Конституційного суду в функціональне русло Молдови», - сказав він.

Тенасе додав, що у молдавської влади досить мало часу для формування повноцінного суду, тому що система влади і система правосуддя, побудована таким чином, що не може довго обходитися без дієздатного Конституційного суду.

«Я думаю, що саме тому, відразу після відставки членів КС прем'єр-міністр оголосила про запуск процедури призначення двох суддів за квотою уряду. Однак, в одночасному призначенні всього складу суду, криється досить серйозна небезпека. Справа в тому, що по закінченню шестирічного терміну повноважень, у відставку піде одночасно весь суд. Така заміна всього суду вплине негативним чином на якість і послідовність юриспруденції КС», - вважає він.

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На думку Тенасе, оскільки зараз мова не йде про призначення окремо взятих суддів, а про нове формування суду, бажаний інший підхід. Зокрема, до старту процедури відбору нових суддів, потрібно змінити закон про КС і впровадити систему «градульних призначень» - двоє з шести суддів можуть бути призначені строком на два роки, двоє на чотири роки і двоє терміном на шість років.

Це дозволить в майбутньому уникнути одночасної заміни всього складу суду, тим самим зберігши стабільність юриспруденції КС Молдови, де судді призначаються строком на 6 років.

«У парламенті вже кілька років лежить проект закону про КС, розробленій експертами Європейського Союзу. По-моєму, зараз найбільш відповідний момент повернутися до цього проекту закону, внісши ряд поправок щодо призначення суддів, і можливості залучення міжнародних суддів. Тільки після цього, за новою процедурою, розпочати відбор суддів», - каже Тенасе.

Колишній глава КС Молдови вважає, що відставка всього складу КС була "єдиною можливістю для відновлення довіри до цієї інституції".

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що судді Конституційного суду Молдови в повному складі заявили про відставку. До затвердження нового складу КС адміністративні повноваження голови суду виконуватиме суддя В'ячеслав Запорожан. Кількома днями раніше про свою відставку заявив глава Конституційного суду Міхай Поалелунжь.

Відставка суддів Конституційного суду була обумовлена ​​тим, що 7 червня нинішнього року інстанція винесла вердикт про закінчення терміну формування парламентської коаліції і про затвердження уряду. На день пізніше КС відсторонив президента Ігоря Додона з посади, а призначений виконуючим обов'язки глави держави, заступник голови Демпартії Павло Філіп підписав указ про розпуск парламенту і про призначення дати дострокових парламентських виборів. КС також назвав незаконними призначення Зінаїди Гречаний спікером парламенту, а Майї Санду - прем'єром. Ці рішення і спровокували найбільшу в країні політичну кризу.

Кількома днями пізніше КС свої вердикти анулював.

Венеціанська комісія, проаналізувавши ситуацію, що склалася в Молдові, у свою чергу заявила, що в країні не існувало ніяких передумов для розпуску парламенту і призначення дострокових виборів, а прийняті КС Молдови рішення порушили конституційну юрисдикцію.