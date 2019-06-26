Весь склад Конституційного суду Молдови подав у відставку

Судді Конституційного суду Молдови в повному складі заявили про відставку.

Про це йдеться в оприлюдненому пресрелізі Конституційної інстанції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Про припинення мандата суддів Конституційного суду будуть сповіщені відповідні органи для подальшого призначення нових суддів», - йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що до затвердження нового складу КС адміністративні повноваження голови виконуватиме суддя В'ячеслав Запорожан.

Кілька днів тому про свою відставку заявив голова Конституційного суду Міхай Поалелунжь.

Відставка суддів Конституційного суду була обумовлена ​​тим, що 7 червня нинішнього року інстанція винесла вердикт про закінчення терміну формування парламентської коаліції і про затвердження уряду. За день після цього КС відсторонив президента Ігоря Додона з посади, а призначений виконувачем обов'язків глави держави, заступник голови Демпартії Павло Філіпп підписав указ про розпуск парламенту і про призначення дати дострокових парламентських виборів. КС також назвав незаконними призначення Зінаїди Гречаний спікером парламенту, а Майї Санду - прем'єром. Ці рішення і спровокували найбільшу в країні політичну кризу.

За кілька днів КС свої вердикти анулював.

Венеціанська комісія, проаналізувавши ситуацію, що склалася в Молдові, в свою чергу заявила, що в країні не існувало ніяких передумов для розпуску парламенту і призначення дострокових виборів, а ухвалені КС Молдови рішення порушили конституційну юрисдикцію.