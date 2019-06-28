У Японії почався саміт G20 - Путін і Трамп уже зустрілися

У японському місті Осака розпочався саміт G20, на якому вперше після завершення "російського розслідування" спецпрокурора Роберта Мюллера зустрілися президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп.

Про це повідомляє російська служба "Голосу Америки".

"Коротка розмова "на ногах" відкрила переговори президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на полях саміту "Великої двадцятки" в японському місті Осака. Обидва лідери коротко поспілкувалися перед церемонією фотографування на саміті G20, але не обговорювали жодних суттєвих питань", - йдеться в повідомленні.

A behind-the-scenes look as President @RealDonaldTrump meets with Prime Minister Abe at the G20: pic.twitter.com/NsP9dteZEF — The White House (@WhiteHouse) 28 червня 2019 р.

На церемонію фотографування обидва президенти зайшли разом.

Пізніше у них розпочалася двостороння зустріч, яка, як очікується, триватиме одну годину. Зокрема, планується обговорити низку питань регіональної безпеки, в тому числі ситуацію в Україні.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President of Putin Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU — The White House (@WhiteHouse) 28 червня 2019 р.

За словами тимчасового повіреного США в Україні Вільяма Тейлора, на зустрічі може бути підняте питання звільнення полонених українських моряків і політв'язнів.

Фото: АА