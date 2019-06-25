Трамп на зустрічі з Путіним може обговорити звільнення українських моряків і політв’язнів - Тейлор
Таку думку висловив на пресконференції у Києві тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним у Японії, це буде гарна нагода порушити питання щодо звільнення 24 ув'язнених моряків та інших політичних в'язнів, яких Росія незаконно утримує. Це одна з причин, щоб така зустріч відбулась", - заявив дипломат.
Як повідомляв Укрінформ, в адміністрації президента США підтвердили намір Дональда Трампа зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним наприкінці цього тижня під час саміту G20 у Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, зокрема й ситуацію в Україні.
Саміт G20 відбудеться 28-29 червня в японській Осаці.