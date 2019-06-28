Хашоггі попередив марокканського журналіста про небезпеку напередодні його арешту

Журналіст Джамаль Хашоггі, вбитий торік, напередодні власної смерті попередив марокканського опозиційного журналіста Тауфіка Буахріна про небезпеку.

Про це пише The Guardian.

«Дружина відомого редактора марокканської газети та критика влади Саудівської Аравії розповіла, як саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, вбитий торік, попередив її чоловіка, що його життя у небезпеці, за кілька місяців до того, як той був заарештований у Марокко та засуджений за злочини, причетність до яких він послідовно заперечує», - йдеться у повідомленні.

43-річна Асма Муссауї також повідомила, що вважає, що Саудівська Аравія наказала марокканському уряду змусити замовкнути її чоловіка 49-річного Тауфіка Буахріна, незадовго до того, як він був узятий під варту.

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Буахрін, редактор та співзасновник ліберальної марокканської газети «Ахбар Аль-Яум», був заарештований у лютому 2018 року після публікації у газеті редакційних статей, що критикували марокканський уряд, а також владу Саудівської Аравії.

Його звинуватили у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та торгівлі людьми.

Незалежним спостерігачам заборонили відвідувати судові слухання, що відбулися у листопаді минулого року, за підсумками яких Буахріну присудили 12-річне ув’язнення. Як повідомлялося, 59-річний оглядач видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Хашоггі вбили у консульстві. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.

Спецдоповідач ООН з розслідування позасудових страт Агнес Калламар заявила про наявність доказів причетності принца-спадкоємця Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та інших високопосадовців країни до вбивства журналіста Хашоггі.