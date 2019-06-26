Наречена Хашоггі закликала ООН до міжнародного розслідування його вбивства

Хатіче Ченгіз, наречена убитого журналіста з Саудівської Аравії Джамаля Хашоггі, закликала до міжнародного розслідування його вбивства.

Про це повідомляє Al Jazeera.

“Потрібно здійснити міжнародне розслідування вбивства Джамаля. Згідно з даними ООН, до вбивства причетні саудівські посадовці високого рівня, але, окрім того, Саудівська Аравія намагається приховати докази вбивства. Це скандал», - заявила Ченгіз.

Виступаючи перед дипломатами та журналістами в офісі Організації Об'єднаних Націй у швейцарському місті Женева, Ченгіз сказала, що вбивство Хашоггі "є відображенням виклику в усьому світі, на який міжнародна спільнота повинна енергійно відповісти".

Як повідомлялося, 59-річний оглядач видання The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Хашоггі вбили в консульстві. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.

Спецдоповідач ООН з розслідування позасудових страт Агнес Калламар заявила про наявність доказів причетності принца-спадкоємця Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана та інших високопосадовців країни до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.