Додон сумнівається в процедурі призначення генерального прокурора Молдови

Президент Молдови Ігор Додон планує в найближчі дні запросити на публічні дебати генерального прокурора країни Едуарда Харунжена.

Глава Молдови планує обговорити майбутні зміни в генпрокуратурі, включаючи відставку самого генерального прокурора, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Думаю, що в найближчому майбутньому я запрошу пана Харунжена обговорити, що він збирається робити далі. З початку 2017 року ми ставили під сумнів процедуру призначення Харунжена на посаду генерального прокурора. Вважаю, що зміни в Генеральній прокуратурі скоро будуть», - зазначив Додон.

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За словами Додона, генеральна прокуратура найближчим часом зазнає змін. Про які саме зміни йдеться, президент уточнювати не став.

Раніше президент, а також прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, закликали Едуарда Харунжена піти у відставку, однак сам Генеральний прокурор заявив, що «немає підстав для відходу у відставку», оскільки він «задоволений своєю роботою».

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У соціальних мережах ряд неурядових організацій оприлюднили онлайн-петицію з вимогою відставки генерального прокурора Едуарда Харунжена, так як «він продемонстрував у своїй роботі, що підкоряється не правді і справедливості, а інтересам партії».