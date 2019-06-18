У Молдові депутати взялися розслідувати спробу держперевороту

Коаліція в парламенті Молдови проголосувала за створення спеціальної парламентської комісії з розслідування обставин спроби державного перевороту в країні.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Депутат від політичного блоку «ACUM» Сергій Литвиненко, виступаючи на засіданні парламенту, заявив, що «Демократична партія, використовуючи підконтрольні їй Конституційний суд і Генеральну прокуратуру, спробувала здійснити в країні державний переворот».

За словами Литвиненка, саме з цією метою 7 червня Конституційний суд виніс незаконний вердикт про закінчення терміну формування коаліції і затвердження уряду, а потім і рішення про розпуск парламенту, тому всі ці факти мають бути ретельно вивчені комісією.

Депутат від Партії соціалістів Влад Бетринча наголосив у зв'язку з цим, що комісія повинна буде розслідувати і інформацію про нібито наявність ордерів на арешт членів парламентської коаліції, утвореної 8 червня нинішнього року.

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До складу комісії увійшли представники коаліції. Депутати від опозиційної Демократичної партії відмовилися брати участь в її роботі, заявивши, що «створення комісії - це спроба політичної розправи з Демпартією».

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM». На засіданні спікером була обрана голова Партії соціалістів Зінаїда Гречаний, а також затверджений новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак Конституційний суд всі ці рішення парламенту анулював, назвавши їх неконституційними, а також зобов'язав президента Ігоря Додона розпустити парламент. Пізніше КС відсторонив Додона від посади президента, призначивши виконувачем обов'язків заступника голови Демпартії Павла Філіппа. Філіпп підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.

14 червня уряд Молдови під керівництвом Філіпа пішов у відставку, а 15 червня перше засідання провів новий уряд Санду.

У той же день Конституційний суд скасував ухвалені раніше рішення про закінчення терміну формування уряду, розпуск парламенту і відсторонення президента Молдови. Додон заявив, що скасування КС рішень про розпуск парламенту і про проведення дострокових виборів дало змогу подолати політичну кризу в країні.

Після врегулювання політичної кризи в Молдові лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк залишив країну, і про його місцезнаходження поки нічого не відомо. Прем'єр-міністр Молдови закликала громадян повідомляти уряду про зловживання і злочини «режиму Плахотнюка».

Тим часом, глава МВС Молдови Андрій Нестасе запропонував депутатам позбавити Плахотнюка парламентського імунітету і дати дозвіл на притягнення його до кримінальної відповідальності.