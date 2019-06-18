Лідера Демпартії Молдови вимагають позбавити депутатської недоторканності

Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе звернувся до Генпрокуратури з позовом притягнути до кримінальної відповідальності суддів Конституційного суду і лідера Демпартії Влада Плахотнюка за спробу узурпації державної влади.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Доводжу до відома генерального прокурора, що з боку суддів Конституційного суду Поалелунжя Міхая, Апольські Раїси, Решетникова Артура, Гуріна Корнеліу, Беєшу Аурела і Запорожана В'ячеслава була зроблена спроба узурпації влади в державі на порушення Конституції Республіки Молдова», - йдеться у позові глави МВС.

Нестасе закликає тимчасово відсторонити суддів із займаних посад і залучити їх до відповідальності.

Міністр заявив, що «в період з 7 по 9 червня 2019 року судді Конституційного суду винесли рішення, що суперечать положенням Конституції Республіки Молдова, з тим щоб Плахотнюк Володимир і очолюване ним злочинне угруповання насильно залишалися при владі, і щоб забезпечити законність так званого уряду на чолі з Філіпом Павлом».

Міністр внутрішніх справ звернувся також до парламенту Республіки Молдова з вимогою розглянути питання позбавлення імунітету Плахотнюка і дати дозвіл на початок кримінального переслідування стосовно лідера Демпартії.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM». На засіданні спікером було обрано голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак КС всі ці рішення парламенту назвав неконституційними, зобов'язавши президента розпустити парламент.

Уряд Молдови під керівництвом Павла Філіпа пішов у відставку, а 15 червня своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

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Того ж дня Конституційний суд скасував прийняті раніше рішення про закінчення терміну формування уряду, розпуск парламенту і відсторонення президента Молдови Ігоря Додона з посади, а Додон заявив, що скасування КС рішень про розпуск парламенту і про проведення дострокових виборів дало змогу подолати політичну кризу в країні.

Після врегулювання політичної кризи у Молдові лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк залишив країну, і про його місцезнаходження поки що нічого не відомо. Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду закликала громадян повідомляти уряду про зловживання і злочини «режиму Плахотнюка».

Фото: tribuna.md