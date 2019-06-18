Нова влада Молдови вирішила взятися за попередників

Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду закликала громадян повідомляти урядові про зловживання та злочини «режиму Плахотнюка».

Про це Санду заявила на прес-конференції в Кишиневі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ми сповнені рішучості розслідувати ці злочини і вимагати застосування заслужених покарань перед незалежними суддями, але для цього нам потрібні докази. Ми знаємо, що багато з вас мають такі докази, але ви слушно не довіряєте прокурорам. Я теж сьогодні не довіряю прокуратурі, яка все ще перебуває під контролем Плахотнюка, тому прошу вас повідомляти про це в уряд і прем'єрові», - заявила Санду.

За її словами, в уряді буде працювати телефон довіри, за яким громадяни зможуть повідомляти про всі випадки зловживань, тиску та інші злочини попередньої влади.

Санду також заявила, що найближчим часом при уряді буде створено Бюро боротьби з корупцією та реформи правосуддя, до складу якого ввійдуть вітчизняні й міжнародні експерти.

Як повідомляв Укрінформ, після врегулювання політичної кризи в Молдові лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк покинув країну, і про його місцезнаходження нічого не відомо.

Фото: Maia Sandu, Facebook