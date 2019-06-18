Нова влада Молдови вирішила взятися за попередників

Нова влада Молдови вирішила взятися за попередників

Укрінформ
Прем'єр-міністр Молдови Мая Санду закликала громадян повідомляти урядові про зловживання та злочини «режиму Плахотнюка».

Про це Санду заявила на прес-конференції в Кишиневі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ми сповнені рішучості розслідувати ці злочини і вимагати застосування заслужених покарань перед незалежними суддями, але для цього нам потрібні докази. Ми знаємо, що багато з вас мають такі докази, але ви слушно не довіряєте прокурорам. Я теж сьогодні не довіряю прокуратурі, яка все ще перебуває під контролем Плахотнюка, тому прошу вас повідомляти про це в уряд і прем'єрові», - заявила Санду.

За її словами, в уряді буде працювати телефон довіри, за яким громадяни зможуть повідомляти про всі випадки зловживань, тиску та інші злочини попередньої влади.

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Санду також заявила, що найближчим часом при уряді буде створено Бюро боротьби з корупцією та реформи правосуддя, до складу якого ввійдуть вітчизняні й міжнародні експерти.

Як повідомляв Укрінформ, після врегулювання політичної кризи в Молдові лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк покинув країну, і про його місцезнаходження нічого не відомо.

Фото: Maia Sandu, Facebook

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