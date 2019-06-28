Новий уряд Данії очолить наймолодша в історії прем'єрка
Про це повідомляє Politico.
“Соціал-демократ Метте Фредеріксен стала наймолодшою прем'єркою Данії у середу після завершення перемовин щодо підтримки трьох інших лівих партій для формування уряду”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 41-річна Фредеріксен очолить однопартійний уряд меншості за підтримки Соціалістичної народної партії, Червоно-зеленого альянсу та Соціал-ліберальної партії.
Поінформовано, що Фредеріксен виступає за посилення заходів щодо мігрантів та збільшення соціальних витрат для населення. Однак в її уряді вже заявили, що домовилися про план, який дозволить збільшити кількість іноземної робочої сили в Данії.
Як повідомлялося, на початку червня у Данії на парламентських виборах перемогли соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен. Тоді Фредеріксен підтвердила свої наміри сформувати однопартійний уряд меншості соціал-демократів.