Новий уряд Данії очолить наймолодша в історії прем'єрка

41-річна Метте Фредеріксен стала наймолодшим прем'єр-міністром Данії після формування уряду в країні.

Про це повідомляє Politico.

“Соціал-демократ Метте Фредеріксен стала наймолодшою прем'єркою Данії у середу після завершення перемовин щодо підтримки трьох інших лівих партій для формування уряду”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 41-річна Фредеріксен очолить однопартійний уряд меншості за підтримки Соціалістичної народної партії, Червоно-зеленого альянсу та Соціал-ліберальної партії.

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Поінформовано, що Фредеріксен виступає за посилення заходів щодо мігрантів та збільшення соціальних витрат для населення. Однак в її уряді вже заявили, що домовилися про план, який дозволить збільшити кількість іноземної робочої сили в Данії.

Як повідомлялося, на початку червня у Данії на парламентських виборах перемогли соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен. Тоді Фредеріксен підтвердила свої наміри сформувати однопартійний уряд меншості соціал-демократів.